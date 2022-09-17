Демилитаризация РФ. На юге Украины ВСУ уничтожили 33 оккупантов и 13 единиц техники
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки ВСУ на южном направлении уничтожили 33 российских оккупантов и их технику.
Всего за сутки уничтожены:
- 33 рашиста;
- 2 танка;
- 152-мм гаубицу Мста-Б;
- 120 мм мобильный миномет;
- 9 единиц автобронетехники.
Окончательные потери вражеских войск выясняются.
«Авиация Воздушных сил Украины нанесла 15 ударов по расположению врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения живой силы и техники вблизи Старой Збурьевки, пункта управления непосредственно в Херсоне по станции радиоэлектронной борьбы в Новой Каховке и по альтернативной понтонной переправе вблизи Садового», — сообщили в командовании.
12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. километров.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.