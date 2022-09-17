Демилитаризация РФ. На юге Украины ВСУ уничтожили 33 оккупантов и 13 единиц техники

17 сентября, 05:14
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки ВСУ на южном направлении уничтожили 33 российских оккупантов и их технику.

Всего за сутки уничтожены:

  • 33 рашиста;
  • 2 танка;
  • 152-мм гаубицу Мста-Б;
  • 120 мм мобильный миномет;
  • 9 единиц автобронетехники.

Окончательные потери вражеских войск выясняются.

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«Авиация Воздушных сил Украины нанесла 15 ударов по расположению врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения живой силы и техники вблизи Старой Збурьевки, пункта управления непосредственно в Херсоне по станции радиоэлектронной борьбы в Новой Каховке и по альтернативной понтонной переправе вблизи Садового», — сообщили в командовании.

https://www.facebook.com/watch?v=515546733630594
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12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. километров.

https://www.youtube.com/watch?v=Wl6eo37NPW8
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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