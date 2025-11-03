Украинские военные зачищают территории в районе Добропольского выступа, освобождено 188 км² — Сырский

Сырский рассказал о ситуации на Добропольском направлении (Фото: Александр Сырский/Телеграм)

Штурмовые подразделения Сил обороны Украины на отдельных участках Добропольского направления продвинулись вперед, освободив 188 км² территории. Кроме того, от российских ДРГ зачистили 248,7 км².

Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

«Продолжаю работу в Донецкой области, в частности в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины. Ключевые вопросы: обеспечение безопасности логистики, действия штурмовых групп по вытеснению противника из городской застройки», — отметил Сырский.

Он также добавил, что войска усиливают дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами.

«Увеличиваем давление на Добропольском выступлении. Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска», — уточнил он.

За прошедшие сутки штурмовые подразделения на отдельных направлениях Добропольского выступления продвинулись вперед. Боевая работа по уничтожению оккупантов продолжается.

30 октября Сырский сообщал, что на этом участке ВСУ продвинулись на расстояние от 200 до 550 метров.

10 октября президент Украины Владимир Зелнський сообщил, что командование РФ пыталось разблокировать свои войска в районе Доброполья, однако потерпело неудачу. Потери россиян на этом участке фронта составляют около 13 тысяч человек.

Глава государства также заявлял, что контрнаступательная операция, которую ВСУ с конца августа проводят на Добропольском направлении, сорвала летнюю наступательную кампанию России. Это не позволило оккупантам выполнить угрозу по оккупации значительной части Донбасса до ноября, которую Кремль озвучивал США.

1 ноября главнокомандующий Сырский заявил, что продолжается комплексная операция по вытеснению российских сил из Покровска и подчеркнул, что окружения или блокирования городов нет, а украинские силы «делают все для обеспечения логистики».

Сырский добавил, что к операции привлечены подразделения ВСУ, операторы беспилотных систем, штурмовые группы, а также сводные силы ССО, ВСП, СБУ и ГУР Минобороны.