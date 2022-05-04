10-летняя девочка и трое взрослых. В районе Бучи нашли новые захоронения мирных жителей

4 мая, 15:12
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В Киевской области находят захоронения мирных жителей (Фото:Полиция Киевской области)

В Киевской области находят захоронения мирных жителей (Фото:Полиция Киевской области)

В Киевской области на территории Бучанского района правоохранители провели эксгумацию тел мирных жителей.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, в селе Шибино полицейские эксгумировали тела двух человек, среди которых 10-летняя девочка, погибшая от осколочных ранений, в результате попадания в дом вражеского снаряда. Также обнаружили тело 58-летнего мужчины, которого оккупанты расстреляли вплотную у его дома.

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В селе Новая Буда подняли тело 69-летней женщины, погибшей в результате вражеского обстрела, после чего на кладбище ее похоронили односельчане.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/362148002616189

Четвертой жертвой российских обстрелов стала 92-летняя женщина из села Озорщина, которая погибла в собственном доме, в котором возник пожар в результате вражеской атаки.

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Полиция провела предварительное освидетельствование тел погибших. Сейчас все доставлены в морги на проведение судебно-медицинских экспертиз.

СБУ установила личности почти 900 российских оккупантов, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Буча Киевская область Война России против Украины

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