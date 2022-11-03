В соцсетях появилось видео уничтожения российского истребителя в районе Бахмута — видео 3 ноября, 13:23 Горящий самолет врезался в землю, после чего последовал взрыв (Фото:Коллаж НВ)

В четверг, 3 ноября, в соцсетях появилось видео уничтожения украинскими военными истребителя российских захватчиков.

Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале Оперативний ЗСУ.

Как сообщается, самолет был сбит где-то на окраине Бахмута в Донецкой области.

«Не дотянешь, с*ка, не дотянешь. Пиз*ец», — прокомментировал падение горящего истребителя РФ один из украинских бойцов, не сумев сдержать эмоций, когда тот врезался в землю и взорвался.

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В то же время, когда именно было снято обнародованное видео, не уточняется.