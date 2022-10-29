В районе Антоновского моста прогремели взрывы, россияне заявляют о трех попаданиях
Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Вечером 29 октября в районе Антоновского моста в оккупированном Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.
"Предварительно в стороне Антоновского моста чувствуется благодатный запах хлопка", – говорится в сообщении одного из них.
Пропагандистское агентство РИА Новости заявило, что якобы ВСУ из систем HIMARS нанесли по мосту 12 ударов.
"Украинские войска нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, девять ракет сбило ПВО, три ракеты упали в районе моста", - говорится в сообщении.