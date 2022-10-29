В районе Антоновского моста прогремели взрывы, россияне заявляют о трех попаданиях 29 октября, 22:28 Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вечером 29 октября в районе Антоновского моста в оккупированном Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.

"Предварительно в стороне Антоновского моста чувствуется благодатный запах хлопка", – говорится в сообщении одного из них.



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Пропагандистское агентство РИА Новости заявило, что якобы ВСУ из систем HIMARS нанесли по мосту 12 ударов.

"Украинские войска нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, девять ракет сбило ПВО, три ракеты упали в районе моста", - говорится в сообщении.

