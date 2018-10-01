Рабские условия труда. Какой документ сможет защитить права женщин-мигрантов

Около 95% женщин-мигрантов работают за рубежом как горничные. В большинстве случаев, условия работы - рабские. Об этом в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила специальный представитель генерального секретаря международной миграции Луиза Арбур. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Жертвы

На профильной встречи Арбур отметила, что сейчас в мире всего более 250 млн мигрантов. Половина из них - женщины, которые в основном едут за границу в поисках заработка и лучшей жизни для себя и своих детей. Но при этом они сталкиваются с огромными проблемами и опасностями. Женщины в большей степени рискуют стать жертвой торговли людьми или трудовой эксплуатации.

"Женщины-мигранты работают в основном нелегально, поэтому попадают в настоящую ловушку. У них отбирают документы и не платят деньги. Часто женщины подвергаются сексуальной эксплуатации. Оказавшись в чужой стране без документов, а порой и без знания языка, они лишены каких-либо прав", - сказала Арбур.

Условия труда

Исполнительная директор организации ООН-Женщины Фумзиле Мламбо-Нгкука призвала укрепить усилия, направленные на защиту женщин-мигрантов.

Женщины в большей степени рискуют стать жертвой торговли людьми или трудовой эксплуатации

Она отметила, что мигранты должны иметь возможность обращаться за правовой помощью, в том числе в консульские и дипломатические учреждения стран своего происхождения.

"Технологии меняются и совершенствуются чуть ли не каждый месяц, но почему-то глобальные проблемы не решаются десятилетиями. До сих пор женщины, работающие за рубежом, должны жить в постоянном напряжении. Они думают не только о том, как заработать деньги, но и как уберечь себя. Никто не заслуживает такие условия труда и жизни, даже если работа нелегальная. Потому что есть ситуации, когда женщины просто вынуждены покинуть родную страну", - отметила правозащитница.

Неприхотливы к работе

Работа низкой квалификации - это, к сожалению, реалии для большинства украинок, которые работают за рубежом, сказал эксперт по трудовой миграции и трудоустройства за рубежом Тимур Душко. Украинские женщины до сих пор остаются недостаточно требовательными и берутся за так называемую "черновую" работу.

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