В рамках зернового соглашения Украина экспортировала более 13 миллионов зерна 5 декабря, 06:09 Украина продолжает вывоз зерна (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Совместный координационный центр (СКЦ) сообщил, что в рамках зернового соглашения Украина уже экспортировала более 13 миллионов тонн зерна.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«По состоянию на 4 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортируемой из трех украинских портов, составляет 13 млн 023 тыс. 448 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1046 судов: 522 на прибытие в украинские порты и 524 — на выход из них», — заявили в СЦК.

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Сообщается, что 4 декабря украинские порты покинули три судна, перевозящих в общей сложности 115 тыс. 400 тонн зерна и другой агропродукции.

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия.

Для реализации соглашения в Турции создан координационный центр, инспекционные группы из представителей всех сторон проверяют грузы и персонал, в том числе на предмет оружия.

Контроль портов остается за украинской стороной; никакие суда, кроме обеспечивающих экспорт зерна и связанной продукции, не могут войти в украинские порты.

17 ноября глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что зерновое соглашение продлили на 120 дней.