В рамках контрнаступления ВСУ продолжают маневры в трех районах Херсонской области — ISW

17 сентября, 07:56
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ВСУ (Фото:facebook.com/GeneralStaff)

ВСУ (Фото:facebook.com/GeneralStaff)

Украинские военные в рамках контрнаступления на юге продолжают наземные маневры в трех районах Херсонской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пишут о «трех зонах кинетической активности»:

  • северо-западнее Херсона;
  • вблизи украинского плацдарма через реку Ингулец;
  • к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей, к западу от Высокополья.

Видео дня

В ISW отметили, что Генеральный штаб ВСУ информировал, что россияне обстреляли украинские позиции в Правдино (к северо-западу от Херсона), что указывает на то, что украинские военные, вероятно, вошли в город.

«Изображения, обнародованные пророссийскими Telegram-каналами, подтвердили, что войска РФ отразили штурм украинской морской пехоты в районе Андреевки (вблизи украинского плацдарма через реку Ингулец)», — говорится в отчете.

В ISW добавляют, что ВСУ продолжают перекидывать силы и технику в районы Андреевки и Белогорки.

«Генштаб Украины указывает, что россияне обстреляли Новопетровку (южнее Кривого Рога), что свидетельствует о том, что украинские войска вошли в город, несмотря на предварительные заявления РФ об отражении атак», — отметили в Институте изучения войны.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. километров.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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