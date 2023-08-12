Рада вызывает главу ЦИК после расследования о Буглаке, который находится в США и получил 1,5 млн из госбюджета 12 августа, 12:00 Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Комитет госвласти, местного самоуправления, регразвития и градостроительства Верховной Рады планирует заслушать главу Центральной избирательной комиссии Олега Диденко по ситуации с ее членом Юрием Буглаком, который выехал в США и получил 1,5 млн из госбюджета.

Об этом написала председатель партии Слуга народа Елена Шуляк в Facebook.

«Надеемся на присутствие председателя ЦИК и на исчерпывающие ответы на вопросы членов нашего комитета», — написала она.

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«Также приглашаем коллег из команды Петра Порошенко, членов фракциии Европейская солидарность, задать вопрос относительно Юрия Буглака», — добавила Шуляк.

В четверг, 10 августа, проект Схемы опубликовал расследование о члене ЦИК Буглаке. По данным журналистов, чиновник покинул Украину за 12 дней до полномасштабного вторжения РФ, до сих пор не вернулся из-за границы, проживает в США и получил 1,5 миллиона гривен из государственного бюджета.

Парламентская фракция Европейская солидарность после обнародованного расследования заявила о планах инициировать рассмотрение вопроса об отставке Буглака.

В политической силе отметили, что информация, которую обнародовали журналисты проекта Радио Свобода Схемы, «является поводом для соответствующего кадрового решения, по крайней мере с позиции морали и этики».