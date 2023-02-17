В Верховной Раде заявили, что россияне готовятся к интенсивному применению авиации в Украине

17 февраля, 01:49
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Ранее СМИ сообщали, что россияне накапливают авиацию вблизи границ Украины (Фото:Air Power/Twitter)

Ранее СМИ сообщали, что россияне накапливают авиацию вблизи границ Украины (Фото:Air Power/Twitter)

Член Комитета парламента по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский сообщил, что россияне готовятся к интенсивному применению авиации в Украине.

"Преимущество в самолетах у россиян в разы больше. Мы это признаем, мы это понимаем. Это понимают западные партнеры. Одним из очень важных направлений вчерашнего Рамштайна было как раз интенсивное обсуждение поставок для Украины новых видов систем ПВО. Причем с акцентом именно на противодействие самолетам, а не крылатым ракетам. Потому что мы действительно видим возможность более интенсивного применения врагом самолетов", – заявил Вениславский.

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Он отметил, что россияне будут пытаться нанести удары по украинскому ПВО и складам.

"Мы прогнозируем и наши западные партнеры предполагают, что в ближайшей перспективе враг сможет более интенсивно применять авиацию, чтобы нанести удары по нашим системам противовоздушной обороны и полевым складам, которые сейчас есть. Мы к этому готовимся и осознаем все угрозы", - сообщил политик.

https://www.youtube.com/watch?v=pfeMx862s5s
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Ранее Financial Times со ссылкой на два источника среди официальных лиц сообщило, что Россия накапливает у границ Украины самолеты и вертолеты. По данным FT, такой информации обмениваются союзники по НАТО.

Высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что, по мнению союзников Украины, Россия "готовится к воздушной кампании и пытается атаками [вывести из строя] ПВО Украины". Он также сказал, что в России могло остаться «более 80%» авиации.

https://www.youtube.com/watch?v=ubDqVLc6fBw
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Авиация Верховная Рада Военная авиация Война в Украине Война России против Украины

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