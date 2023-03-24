Через 18 месяцев службы. В Раде зарегистрировали законопроект о возможности демобилизации по собственному желанию во время войны 24 марта, 20:26 Украинские военнослужащие на позициях под Кременной (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко предлагает, чтобы граждане Украины имели право на уход из армии через полтора года после мобилизации, если они не выразили желания продолжать военную службу.

Об этом говорится в его законопроекте № 9142 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении сроков военной службы по призыву во время мобилизации, который 24 марта зарегистрирован в Верховной Раде.

Видео дня

Также Гончаренко предложил внести изменения в закон О мобилизационной подготовке и мобилизации в части предоставления отсрочки от призыва на пять лет для демобилизованных и отслуживших максимальный срок службы по призыву во время мобилизации.

«Ко мне обращалось много военных, которые объясняли, что ситуация неопределенности относительно сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния. Следует особо учесть, что после начала полномасштабного вторжения первыми пришли в армию добровольцы и те, кто не собирался уклоняться от повесток. Выходит, что государство и общество могли положиться на этих людей для своей защиты, но эти люди, не имея четко прописанных прав и сроков службы, пока не могут положиться на государство и общество», — пояснил нардеп в Facebook актуальность своей инициативы.

В Украине с 24 февраля 2022 года идет всеобщая мобилизация, призвать в армию могут всех военнообязанных мужчин, резервистов и призывников, способных нести службу по состоянию здоровья. Последний раз военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 20 мая 2023 года.

Демобилизовать лицо раньше, чем закончится действие военного положения, можно в ряде случаев:

когда военнослужащему исполняется 60 лет ( существует процедура продления службы свыше предельного возраста, до 65 лет, но военнослужащий должен быть абсолютно пригоден по состоянию здоровья и получить положительную характеристику);



существует процедура продления службы свыше предельного возраста, до 65 лет, но военнослужащий должен быть абсолютно пригоден по состоянию здоровья и получить положительную характеристику); по состоянию здоровья;

в связи с семейными обстоятельствами, перечень которых читайте ЗДЕСЬ ;

; в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.



В сентябре 2022 года украинский писатель Артем Чапай (настоящее имя — Антон Водяный), который в начале полномасштабного вторжения пошел добровольцем в армию, создал петицию президенту Владимиру Зеленскому об урегулировании сроков мобилизации. Он предложил разрешить военнослужащим увольняться со службы через год после призыва, а также гарантировать отсрочку от последующей мобилизации для людей, отслуживших установленный срок.

Петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей, президент ответил на нее 1 декабря 2022 года. Зеленский отметил, что демобилизация возможна только по причинам, прописанным в законодательстве.

«В условиях действия правового режима военного положения увольнение военнослужащих с военной службы по другим основаниям не предусмотрено», — заявил он, добавив, что обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поставленные в электронной петиции вопросы.