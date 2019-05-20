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В Раде зарегистрировали законопроект о медицинской марихуане

20 мая, 21:23
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В Раде зарегистрировали законопроект о медицинской марихуане - фото

noexcusesradio / Pixabay

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает легализацию использования марихуаны в медицинских целях.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь получен Верховной Радой в понедельник, 20 мая.

Инициаторами законопроекта выступили 100 народных депутатов от разных фракций во главе с Георгием Логвинским (Народный фронт).

Текст законопроекта пока отсутствует.

Напомним, что 15 мая комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений единогласно поддержал законопроект об использовании марихуаны в медицинских целях. Документ получил условное название «законопроект о праве на жизнь».

В марте петиция с требованием легализовать использование марихуаны в медицинских и научных целях набрала нужное количество голосов для рассмотрения комитетом Верховной Рады.

Теги:   Верховная Рада Марихуана

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