В Раде зарегистрировали законопроект о медицинской марихуане
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает легализацию использования марихуаны в медицинских целях.
Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь получен Верховной Радой в понедельник, 20 мая.
Инициаторами законопроекта выступили 100 народных депутатов от разных фракций во главе с Георгием Логвинским (Народный фронт).
Текст законопроекта пока отсутствует.
Напомним, что 15 мая комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений единогласно поддержал законопроект об использовании марихуаны в медицинских целях. Документ получил условное название «законопроект о праве на жизнь».
В марте петиция с требованием легализовать использование марихуаны в медицинских и научных целях набрала нужное количество голосов для рассмотрения комитетом Верховной Рады.