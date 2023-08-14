Живет в Майами с выплатой госзарплаты. В Раде зарегистрировали постановление об увольнении члена ЦИК 14 августа, 19:02 Юрий Буглак (Фото:via detector.media)

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении полномочий члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака.

Проект постановления об увольнении Буглака был зарегистрирован 14 августа и передан на рассмотрение.



Журналисты-расследователи выяснили, что он выехал до полномасштабного вторжения и живет в Майами, но получил за это время полтора миллиона гривен из бюджета.

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Инициаторами этого постановления стали народные депутаты от Европейской Солидарности. Во фракции ЕС сообщили, что информация журналистов относительно Буглака — бывшего народного депутата от Блока Петра Порошенко — является поводом для кадрового решения «по крайней мере с позиции морали и этики».

Впрочем, народный депутат Ярослав Железняк отметил, что не уверен, что Буглака «процедурно возможно уволить постановлением» от депутатов.

Согласно Закону Украины О Центральной избирательной комиссии, представление об увольнении члена ЦИК вносится главой комиссии президенту Украины, а тот в течение 30 дней вносит в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий путем увольнения.

Глава ЦИК Олег Диденко в комментарии «Схемам» сказал, что с юридической точки зрения у него не было оснований увольнять Буглака с должности, а с моральной стороны «может быть много вопросов».

Юрий Буглак — член Центральной избирательной комиссии с 2019 года, экс-главный юридический советник кондитерской корпорации Roshen, экс-депутат Верховной рады от партии БПП.

