В Раде предложили переименовать Днепропетровскую область

Группа народных депутатов предложила переименовать Днепропетровскую область на Сичеславскую.

Соответствующий проект закона №8329 о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины зарегистрирован в Верховной Раде Украины 27 апреля.

Авторы законодательной инициативы уверены, что новое название лучше соответствует казацкому прошлому территории нынешней Днепропетровской области.

"Приобретение областью названия, которое соответствует украинской исторической традиции, органично связывает современный этап государства с эпохой УНР и временем казачества", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, топонимы Сичеслав, Сичеславщина, Сичеславский край достаточно распространены в области. В частности, Сичеслав является вторым неофициальным названием Днепра.

Напомним, что в Днепре прошли общественные обсуждения инициативы переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.