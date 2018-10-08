В Раде предложили лишить целый ряд украинских и российских артистов звания "народных" - документ

Звания "народных" предлагают лишить Лободу, Лорак, Повалий и других прокремлевских артистов

В Верховной Раде предлагают лишить целый ряд украинских и российских деятелей культуры звания "народный артист Украины".

Соответствующий законопроект №9156 О применении персональных санкций был зарегистрирован группой народных депутатов во главе с Евгением Рыбчинским.

В понедельник, 8 октября, он был отправлен на рассмотрение профильного комитета.

В документе, в частности, предлагается лишить звания "народных" украинских артистов Таисию Повалий, Ани Лорак, Светлану Лободу, Виталия Козловского, а также россиян - Филиппа Киркорова, Николая Баскова и режиссера Владимира Бортко.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, необходимость введения такие санкции связанна с "антиукраинской позицией" указанных артистов.

"В ряде случаев, мы являемся свидетелями активного сотрудничества представителей украинской "богемы" со страной-агрессором, о чем свидетельствуют комментарии, после которых эти артисты недостойные считаться гражданами Украины, не говоря о том, чтобы иметь почетные звания Украины", - говорится в ней.