Слуга народа предлагает заменить пожизненные льготы ветеранам стипендией на два-три года 23 марта, 17:31 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила о необходимости заменить пожизненные льготы для демобилизованных на стипендии, которые они будут получать в течение двух-трех лет.

Об этом она сказала в интервью, обнародованном на сайте комитета 22 марта.

«Существует большая проблема с пожизненными льготами участников боевых действий, которые одно время предусмотрели политики в действующем законодательстве без учета способности государственного бюджета. Ряд этих льгот не работает. Даже в мирное время такое количество льгот бюджет государства компенсировать не может», — отметила депутат.

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По словам главы профильного комитета, система поддержки ветеранов с использованием средств Государственного бюджета нуждается в трансформации и актуализации в соответствии с потребностями ветерана.

Концепция предлагает имеющиеся в законодательстве льготы для участников боевых действий перевести в двух-трехлетнюю денежную стипендию/доплату к основному доходу. В то же время, мы должны провести опрос самих военных, что именно в первую очередь они нуждаются после демобилизации, какую поддержку и сервис ожидают", — сказала Галина Третьякова.

По ее словам, нерабочие льготы нужно заменить на то, что действительно нужно военным после демобилизации — жилье, государственная финансовая поддержка на период адаптации к мирной жизни, реабилитация, отпуск, на который в бюджете также должны быть предусмотрены средства, содействие государству в достижении защитниками экономической. независимости. И все эти процессы нуждаются в патронате со стороны государства.

«По оплачиваемому отпуску, здесь мы будем дискутировать по названию, ведь это не типичный отпуск. Но после демобилизации военнослужащий должен иметь не менее 2−3 месяцев для того, чтобы адаптироваться в гражданскую жизнь, и получать доход за счет государства на уровне среднего размера денежного довольствия во время службы», — считает политик.

Третьякова считает, что «по оптимистическому сценарию» через эти 2−3 месяца государственной поддержки и тесного взаимодействия с Ветеранской патронатной службой демобилизованный военнослужащий сможет найти рабочее место, иметь доход, стипендию от государства к основному доходу, медицинскую защиту, жилье, получить дополнительную или квалификацию (при необходимости).

Что касается стипендии на 2−3 года, то, по мнению депутата, ее размер должен зависеть от должности военнослужащих во время войны, срока службы, количества выполненных боевых задач.

По ее словам, все это нужно тщательно рассчитать, а это работа для правительства и одновременно нужно готовить системные законопроекты и начинать переговоры с МВФ по обеспечению послевоенной адаптации, ведь это касается бюджетного финансирования.

«Ожидается, что после двух-трех лет государственной поддержки участник боевых действий сможет продолжить жизненный путь уже без особого сопровождения государства», — сказала она.