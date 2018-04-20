В Раде появился проект постановления о переименовании Переяслав-Хмельницкого

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Памятник князю Владимиру Глебовичу в Переяславе и первому письменному упоминанию слова Украина (в Слове о полку Игореве)
Фото: perejaslav.org.ua

Памятник князю Владимиру Глебовичу в Переяславе и первому письменному упоминанию слова Украина (в Слове о полку Игореве)

В Верховной Раде зарегистрирована инициатива о возвращении исторического названия районного центра в Киевской области - Переяслав-Хмельницкого.

Местные власти инициировала этот процесс еще в октябре. Планируется, что город должен стать снова Переяславом.

Проект постановления поступил в парламент 19 апреля. Пока непонятно, в какие сроки решение рассмотрят народные депутаты.

На сегодняшний день в городе насчитывается 27 391 житель. Первое летописное упоминание о Переяславе датируется 907 годом в договоре Руси с Византией.

Советская власть переименовала Переяслав на Переяслав-Хмельницкий в октябре 1943 года.

 

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