В Раде почтили минутой молчания память нардепа Тымчука Сегодня, 15:45 Цей матеріал також доступний українською verkhovna_rada / Twitter Дмитрий Тымчук verkhovna_rada / Twitter

В среду, 19 июня, депутаты Верховной Рады почтили минутой молчания память народного депутата Дмитрия Тымчука, которого нашли мертвым в собственной квартире.

«Верховная Рада почтила минутой молчания память народного депутата, военного журналиста, координатора группы Информационное сопротивление Дмитрия Тымчука», - говорится в сообщении.

Глава парламента Андрей Парубий выразил соболезнования семье и близким Тымчука. Он охарактеризовал погибшего как великого патриота Украины, который принимал участие в противодействии агрессии РФ.

Напомним, что 19 июня в Киеве нашли мертвым нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука. Предварительно, погибший получил огнестрельное ранение головы.

По словам депутата от НФ Антона Геращенко, Тымчук смертельно ранил себя во время чистки наградного пистолета.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Дмитрий Тымчук координировал группу Информационное сопротивление, руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.

Стал широко известен благодаря освещению аннексии Россией Крыма, а также агрессии РФ на Донбассе. Регулярно информировал о ситуации на оккупированных территориях.