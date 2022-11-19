РФ нанесла Украине до миллиарда долларов прямого ущерба в результате ракетной атаки 15 ноября

19 ноября, 13:54
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Пожарные тушат огонь после российской атаки на украинские города (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Пожарные тушат огонь после российской атаки на украинские города (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Ракетная атака РФ против Украины во вторник, 15 ноября, нанесла от 0,5 млрд до 1 млрд долларов прямого ущерба украинской экономике.

Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в эфире телемарафона.

«По нашим подсчетам, атака 15-го числа привела к прямому ущербу экономике Украины, который составляет от половины до миллиарда долларов», — отметил он.

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Гетманцев напомнил, что Минэкономики скорректировало свой макропрогноз в сторону увеличения падения ВВП до 39% в октябре, подчеркнув, что в ноябре атаки не уменьшились, поэтому и падение, по мнению парламентария, продолжится.

В то же время он подчеркнул, что кроме прямых есть еще косвенные убытки, когда, в частности, предприятия не могут работать из-за отключения электроснабжения.

По его словам, общие потери экономики Украины от атак РФ будут «ощутимыми».

В то же время Гетманцев заверил, что топливо для работы генераторов будет обеспечено в необходимом количестве.

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Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.

РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы. Погиб один человек.

https://www.youtube.com/embed/Pz-Ar-CH5LU
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Верховная Рада Обстрел Атака Убытки Война России против Украины

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