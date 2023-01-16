Дефицит в энергосистеме Украины существенно вырос, в пяти областях аварийные отключения — Укрэнерго 16 января, 11:56 Энергосистема Украины восстанавливается после массированного ракетного удара 14 января (Фото:Kittenprint/Unsplash)

По состоянию на утро понедельника, 16 января, в энергосистеме Украины существенно вырос дефицит, в пяти областях страны введены аварийные отключения.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго в Facebook, рост дефицита связано с уменьшением производства электроэнергии из-за ракетных обстрелов электростанций. Также на это накладывается увеличение потребления, связанного с началом рабочей недели.

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С 10:00 в пяти областях Украины превышены лимиты потребления, там введены экстренные отключения электроэнергии. Сами области не называются.

В Укрэнерго также предупредили, что возможно применение аварийных отключений и в других регионах.

В компании добавили, что ситуацию усложняют погодные условия (порывистый ветер, оледенение проводов), в центральном регионе есть отключение из-за повреждений в распределительных электросетях.

14 января Россия осуществила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киевской области и в Киеве.

Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре ракетой Х-22. Спасатели разбирают завалы до сих пор. На данный момент известно о 36 погибших, почти такое же количество человек считаются пропавшими без вести.

Ракеты РФ также попали по объектам инфраструктуры в пяти областях.