20 сентября 2018, четверг

В психиатрической больнице Днепра незаконно удерживали иностранцев, условия содержания пациентов были близки к пыткам - Минздрав

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Условия в больнице унижали достоинство пациентов
Фото: Минздрав

Условия в больнице унижали достоинство пациентов

Днепровская психиатрическая больница удерживала шесть иностранцев, и только в одном случае сообщила об этом консулу соответствующей страны, заявили в Минздраве.

По данным ведомства, в больнице также до сих пор находятся четыре пациента, в отношении которых суд принял решение о переводе еще в июне, июле и августе.

Отмечается, что условия, в которых содержат пациентов больницы, унижают достоинство и противоречат международным нормативно-правовым актам о правах человека. В туалет пациенты ходят строго по графику, в двери туалетов встроено окно, а на ночь в палатах оставляют включенным яркий свет.

 

В Минздраве напомнили, что с 17 сентября в психиатрической больнице началась реорганизация. Пациентов из этой больницы переведут в психиатрические больницы, расположенные ближе к месту их проживания.

Заявления о переводе уже написали 267 пациентов из 655.

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