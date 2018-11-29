29 ноября 2018, четверг

В прокуратуре Киева задержали адвоката за взятку в $30 тысяч

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Взяточник задержан с поличным
Фото: прокуратура Киева

Взяточник задержан с поличным

В четверг, 29 ноября, в Киеве задержали адвоката, который пытался дать взятку в размере $30 тысяч столичному прокурору.

Как сообщили в городской прокуратуре, адвокат просил прокурора изменить обвинение в суде в отношении двух человек, подозреваемых в торговле людьми, и, как следствие, назначить им менее строгое наказание.

Адвоката задержали в помещении прокуратуры Киева сразу после дачи взятки прокурору.

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Взяточнику будет объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). На месте проводятся следственные действия.

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