В прокуратуре Киева задержали адвоката за взятку в $30 тысяч

В четверг, 29 ноября, в Киеве задержали адвоката, который пытался дать взятку в размере $30 тысяч столичному прокурору.
Как сообщили в городской прокуратуре, адвокат просил прокурора изменить обвинение в суде в отношении двух человек, подозреваемых в торговле людьми, и, как следствие, назначить им менее строгое наказание.
Адвоката задержали в помещении прокуратуры Киева сразу после дачи взятки прокурору.
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Взяточнику будет объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). На месте проводятся следственные действия.
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