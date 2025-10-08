Российские войска ударили шахедами по нефтебазе в Прилуках, возник пожар

Последствия российской атаки на Черниговскую область, 8 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Черниговщины)

Войска страны-агрессора России в ночь на среду, 8 октября, нанесли удар шахедами по нефтебазе в городе Прилуки Черниговской области , возник масштабный пожар, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, на местах обстрелов работают экстренные службы.

В сообщении городского совета Прилук сказано, что в результате попадания в один из объектов критической инфраструктуры вне города наблюдается значительное задымление. Граждан призывают не открывать окна и ограничить пребывание на улице.

Реклама

В Черниговской ОВА также сообщили, что российские оккупанты ночью атаковали объекты железной дороги в Нежине, а утром — энергетический объект города, в результате чего более 4,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения.

Укрзализныця сообщала о задержках и отмене поездов Нежинского направления из-за удара РФ. Ряд рейсов курсируют по измененным маршрутам.

В Семеновке Черниговской области ночью вражеский дрон попал в пожарную часть, сообщала ГСЧС.