В пригороде Кривого Рога ракета попала в дом многодетной семьи: погибли трое детей и трое взрослых, под завалами ищут людей
В пригороде Кривого Рога российская ракета попала в жилой дом, 30 июля 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области)
В ночь на четверг, 30 июля, в пригороде Кривого Рога в результате прямого попадания российской баллистической ракеты в частный дом, где проживала многодетная семья, погибли трое детей и трое взрослых, сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Обновлено в 08:06. В результате попадания ракеты в частный жилой дом погибли шесть человек, в том числе трое детей — девочка 6 лет и мальчики 11 и 17 лет, сообщает ОВА. Еще восемь человек получили ранения, среди них двое детей — мальчики 6 и 15 лет. Разбор завалов продолжается, пишет Вилкул.
Полностью разрушены два частных дома, повреждены еще пять. Возникло несколько пожаров, спасатели их уже ликвидировали.
ГСЧС сообщает, что россияне попали в дом в поселке Радушное, из-под завалов спасены двое детей, продолжаются поиски еще 5 человек.
«Аварийно-спасательная операция еще продолжается, идет разбор завалов. К сожалению, число жертв может возрасти», — отметил Вилкул.
Пострадавшим в настоящее время оказывается вся необходимая помощь.
В ночь на четверг, 30 июля, российские войска нанесли массированный удар по Украине баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными БПЛА.
В Киеве в результате падения обломков возникли пожары в двух районах. Погиб по меньшей мере один человек. Во Львове в результате ракетного удара повреждены два многоэтажных дома. Пострадали по меньшей мере 20 человек.
Попадание реактивного БПЛА было также зафиксировано в промышленной зоне Новобаварского района Харькова. Кроме того, сообщалось о взрывах в Полтаве, Днепре, Сумах и Виннице.