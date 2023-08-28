В прифронтовых районах Донецкой области остаются почти 90 детей — ОВА

28 августа, 05:36
Поделиться:
Украинские дети (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Украинские дети (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

В прифронтовых населенных пунктах Донецкой области остаются 89 детей. Их планируют эвакуировать в ближайшие недели.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона, передает Суспільне.

«Все службы упорно работают на самых горячих направлениях, это Краматорский и Бахмутский районы, населенные пункты, которые находятся вдоль линии фронта. С августа 2022 года в области действует обязательная эвакуация детей, в марте 2023 года правительство приняло решение о принудительной эвакуации, работает над этим», — сказал он.

Видео дня

Читайте также:

Украина вернула еще 11 детей, депортированных Россией (Фото:Николай Кулеба / Facebook) Украина вернула еще 11 детей, депортированных Россией

По его данным, сейчас в прифронтовых районах области остаются 89 детей.

Как сообщил Кириленко, для того, чтобы родители согласились уехать с детьми, проводятся очень сложные уговоры.

«Мы рассказываем родителям детей о возможных ужасных последствиях пребывания под обстрелами, если родители отказываются эвакуироваться, идет предупреждение об административной и уголовной ответственности», — отметил он.

Читайте также:
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Донецк Донецкая область Война в Украине Дети Война России против Украины Дети войны

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X