В прифронтовых районах Донецкой области остаются почти 90 детей — ОВА 28 августа, 05:36 Украинские дети (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

В прифронтовых населенных пунктах Донецкой области остаются 89 детей. Их планируют эвакуировать в ближайшие недели.



Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона, передает Суспільне.



«Все службы упорно работают на самых горячих направлениях, это Краматорский и Бахмутский районы, населенные пункты, которые находятся вдоль линии фронта. С августа 2022 года в области действует обязательная эвакуация детей, в марте 2023 года правительство приняло решение о принудительной эвакуации, работает над этим», — сказал он.

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По его данным, сейчас в прифронтовых районах области остаются 89 детей.

Как сообщил Кириленко, для того, чтобы родители согласились уехать с детьми, проводятся очень сложные уговоры.

«Мы рассказываем родителям детей о возможных ужасных последствиях пребывания под обстрелами, если родители отказываются эвакуироваться, идет предупреждение об административной и уголовной ответственности», — отметил он.