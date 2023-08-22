В прифронтовых общинах Донбасса до сих пор остается 171 ребенок — ОВА 22 августа, 22:50 Эвакуация детей (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В прифронтовых общинах Донбасса до сих пор остается 171 ребенок. У них есть родители.

Об этом 22 августа в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Мы применяем более жесткий механизм, в частности, принудительную эвакуацию с родителями. Эвакуация продолжается, надеемся в течение двух недель выйдем на отметку ноль, чтобы здесь детей не было», — отметил Кириленко.

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Сейчас в Донецкой области проживают 492 тысячи человек — это после всех эвакуаций. В Авдеевке, где до 2014 года проживало около 40 тысяч человек, в настоящее время остается 1 691 человек. В большинстве своем это пожилые люди, хотя есть и молодежь до 30 лет.