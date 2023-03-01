Дефицита электричества нет уже 18 дней и не прогнозируется, однако в прифронтовых областях сложная ситуация — Укрэнерго 1 марта, 13:08 В настоящее время дефицит мощности в энергосистеме отсутствует (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 18 дней и пока не прогнозируется. Из-за российских обстрелов в прифронтовых областях Украины наблюдается сложная ситуация с энергетикой.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Отмечается, что потребление находится на уровне рабочего времени. При этом потребности страны полностью покрываются производственными мощностями украинских электростанций и незначительным объемом импорта из Европы.

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В Укрэнерго говорят, что причина отсутствия дефицита сейчас заключается в профессиональной работе энергетиков, которые за несколько месяцев смогли восстановить функциональность энергосистемы и электростанций.

В настоящее время в Украине работают все виды электростанций в энергосистеме. Возобновлена работа еще одной из электростанций, что увеличило доступную мощность в энергосистеме и соответственно ее операционную безопасность. Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за половодья имеют много ресурсов. Сезонно увеличивается генерация из возобновляемых источников энергии.

«Уже 18-й день подряд лимиты потребления в области не приходились, а потому сетевых ограничений пока нет. При изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений», — говорится в сообщении.

В Одесской области проводятся необходимые мероприятия для повышения надежности питания Одессы и района.

Сложная ситуация сложилась в прифронтовых областях. В результате обстрелов россиян повреждены в магистральных сетях в Днепропетровской области, а также в сетях операторов систем распределения в Донецкой и Херсонской областях. Восстановление осуществляются в условиях ситуации безопасности для ремонтных бригад.