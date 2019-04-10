В Правом секторе отреагировали на задержание ФСБ "украинского партизана" Сегодня, 16:07 762 Цей матеріал також доступний українською скрин видео ФСБ РФ В ФСБ заявили, что украинец пытался вербовать граждан РФ скрин видео ФСБ РФ

Правый сектор опроверг сотрудничество с задержанным в РФ украинцем, которого ФСБ назвала "активным участником украинской праворадикальной организации".

Согласно сообщению Правого сектора, Игорь Пирожок весной 2014 года пытался попасть в ряды организации, однако ему отказали из-за его противоправной деятельности.

"Во время проверки этого лица выяснилось, что он занимается распространением порнографических материалов. Для этого пользовался коррупционными связями в ГУ МВД РФ по Москве", - говорится в сообщении.

По данным Правого сектора, после того как относительно Пирожка были "приняты необходимые дисциплинарные меры", он бежал в Россию. С тех пор организация не имела никаких официальных контактов с украинцем.

"С тех пор мы не имеем к его судьбе никакого отношения. Соответственно, мы не несем и ответственности за деятельность этого лица", - отмечается в заявлении.

В Правом секторе добавили, что сообщения российских СМИ о причастности задержанного к деятельности украинского патриотического движения является очередной попыткой очернить имя Правого сектора.

Напомним, что ФСБ России заявила о задержании гражданина Украины Игоря Пирожка, который, как утверждается, был членом Правого сектора.

В российской спецслужбе настаивают, что в 2014 году украинец "создал отряд Хорты для ведения партизанской войны против России".