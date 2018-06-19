В правительственном квартале участники акции перекрыли улицу Грушевского, движение затруднено

В Киеве в правительственном квартале из-за проведения акции протеста затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

УВАГА❗️



В правительственном квартале столицы пока затруднено движение транспорта ???? через проведение акции.



Выбирайте маршрут с учетом этой информации, чтобы избежать пробок. pic.twitter.com/9we4PCUMvt - МВД Украины (@MVS_UA) 19 июня 2018 г.

Правоохранители призывают водителей выбирать маршрут, чтобы избежать пробок.

Как сообщает 5 канал, на протест вышли ветераны Афганской войны и силовых структур, которые требуют не ухудшать им социальные стандарты. Речь идет о пенсиях и выплатах, в частности, ветераны требуют восстановить в полном объеме льготы для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.

Кроме того, бывшие военные настаивают на государственном медицинском страховании - они хотят иметь льготные медуслуги.

В связи с проведением акции движение транспорта частично перекрыто, в частности, по улице Грушевского.