В правительственном квартале участники акции перекрыли улицу Грушевского, движение затруднено

В Киеве в правительственном квартале из-за проведения акции протеста затруднено движение транспорта.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
УВАГА❗️- МВД Украины (@MVS_UA) 19 июня 2018 г.
В правительственном квартале столицы пока затруднено движение транспорта ???? через проведение акции.
Выбирайте маршрут с учетом этой информации, чтобы избежать пробок. pic.twitter.com/9we4PCUMvt
Правоохранители призывают водителей выбирать маршрут, чтобы избежать пробок.
Как сообщает 5 канал, на протест вышли ветераны Афганской войны и силовых структур, которые требуют не ухудшать им социальные стандарты. Речь идет о пенсиях и выплатах, в частности, ветераны требуют восстановить в полном объеме льготы для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.
Кроме того, бывшие военные настаивают на государственном медицинском страховании - они хотят иметь льготные медуслуги.
В связи с проведением акции движение транспорта частично перекрыто, в частности, по улице Грушевского.
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