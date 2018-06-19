19 июня 2018, вторник

В правительственном квартале участники акции перекрыли улицу Грушевского, движение затруднено

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Ветераны войны в Афганистане заблокировали правительственный квартал
Фото: Alex Ryabchyn

Ветераны войны в Афганистане заблокировали правительственный квартал

В Киеве в правительственном квартале из-за проведения акции протеста затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Правоохранители призывают водителей выбирать маршрут, чтобы избежать пробок.

Как сообщает 5 канал, на протест вышли ветераны Афганской войны и силовых структур, которые требуют не ухудшать им социальные стандарты. Речь идет о пенсиях и выплатах, в частности, ветераны требуют восстановить в полном объеме льготы для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.

Кроме того, бывшие военные настаивают на государственном медицинском страховании - они хотят иметь льготные медуслуги.

В связи с проведением акции движение транспорта частично перекрыто, в частности, по улице Грушевского.

 

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