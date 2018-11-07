В правительственном квартале митингуют владельцы автомобилей на еврономерах. Что они требуют

Владельцы автомобилей на европейских номерах с 7 утра частично перекрыли правительственный квартал в центре Киева. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Перекрыли улицу

Акция проходит у здания Верховной Рады и Кабинета Министров. Проезжая часть улиц там перекрыта частично, участники акции оставили полосы для движения. Автомобилисты требуют от правительства снизить налоговую нагрузку при ввозе иномарок в Украину.

Центр Киева уже оказался в пробках. По данным активистов, на митинге собралось около 20 тыс. машин. В Нацполиции сообщили, что в связи с проведением мероприятий правоохранители работают в усиленном режиме.

Что требуют активисты

Как рассказал соучредитель общественной организации АвтоЕвроСила Александр Чернявский, митингующие требуют принять народные правки в законопроекты 8487, 8488, которые передала АвтоЕвроСила через депутата Наталью Веселову, а именно убрать коэффициент возраста в формуле расчета акциза.

Активисты хотят, чтобы полная стоимость растаможивания составляла около 40% от стоимости авто на постоянной основе для каждого украинца, а не 100-200% от стоимости авто, как предлагается в этих законопроектах. Чернявский отметил, что профильный комитет не учел поправки, которые предлагали владельцы автомобилей с еврорегистрацией.

Правки, предложенные комитетом налоговой и таможенной политики, он назвал дискриминационными. Чернявский отметил - если не примут требований протестующих, акция в правительственном квартале будет бессрочной.

Водители маршруток

Митингуют также и водители маршруток. Среди их требований - снижение цен на горючее, разрешение на ввоз импортных автобусов, которые не подпадают под категорию Евро-5, а также увольнение главы Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.

Президент союза перевозчиков Валентин Демчук отметил, что внезапное и резкое повышение цен на горючее вероятно свидетельствует о сговоре игроков рынка. Он отметил, что этим вопросом должен заняться Антимонопольный комитет. Демчук также пояснил, что перевозчики осуждают деятельность Ноняка из-за того, что он не уделяет внимания качеству дорог, а также его подозревают в коррупционных схемах. В частности, в том, что он инициирует заказные проверки.

Демчук добавил, что перевозчики сообщили о своих требованиях министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, и он обещал отреагировать на них.

Что предусматривают законопроекты об урегулировании таможенной политики

Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал народным депутатам принять во втором чтении законопроект №8487 о снижении акцизного налога с автомобилей. Соответствующее решение поддержали 15 из 18 присутствующих депутатов. В то же время комитет рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект №8488 об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах. "За" проголосовали 16 народных депутатов.

Уплаченные налоги за растаможку авто на еврономерах должны поступить в Пенсионный фонд

Законопроект 8487 предусматривает базовые ставки акцизного налога на уровне 50 евро для авто на бензиновых двигателях с объемом до 3 тыс. кубических сантиметров. Для автомобилей с большим объектом двигателя - 100 евро.

Для автомобилей на дизельных двигателях до 3,5 тыс. кубических сантиметров - 75 евро. И 150 евро - для авто с более мощным двигателем. При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста. Кроме того, в парламентском комитете по вопросам налоговой и таможенной политики отдельно пропишут, что все поступления от таможенных платежей при растаможивании авто, которые были ввезены с 2015 года до дня вступления в силу закона, будут направлены в Пенсионный фонд.

Комитет также поддержал несколько поправок от народных депутатов, в частности, установление сроков льготного растаможивания автомобилей, которые были ввезены в Украину. Предлагается предоставить льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 30 дней после вступления закона в силу. Те автомобили, которые будут растаможены в следующие 60 дней, будут растаможены с коэффициентом 0,65.

Кроме того, эти уплаченные налоги за растаможку авто на еврономерах, которые были ввезены до принятия закона, должны поступить в Пенсионный фонд.

В июле Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты №8487 и 8488, разработанные комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой политики для урегулирования ситуации с засильем автомобилей на еврономерах. Однако в сентябре профильный парламентский комитет заблокировал эти законопроекты.