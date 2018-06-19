В Киеве под Кабмином у мужчины изъяли арсенал оружия - фото

Во вторник, 18 июня, правоохранители обнаружили у молодого человека, который шел по центру Киева, целый арсенал оружия и боеприпасов, сообщает Киев Оперативный.

По словам очевидцев, парень шел по улице Садовой возле здания правительства и кричал: "Крым наш".

"Весь этот арсенал, что на фото, нес на себе парень... Предварительно - патроны холостые, а все остальное похоже на настоящее", - отмечает издание.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, что утром 19 июня под зданием Верховной Рады между протестующими и правоохранителями произошли стычки. В результате телесные повреждения получили восемь стражей порядка и трое участников акции. Двух человек задержали.