В Праге открыли пешеходный мост в честь украинского диссидента

В чешской Праге официально открыли пешеходный мост через реку Ботич в районе Вршовице в честь украинского диссидента и борца за свободу Василия Макуха.
Как сообщили в Посольстве Украины в Чехии, также на мосту установили памятную табличку.
В честь события на мосту прозвучали украинский и чешский гимны.
У Празі урочисто відкрили пам‘ятну табличку дисиденту Василю Макуху. #Чехія #Прага #Макух pic.twitter.com/B9blwtPsTi— Serhii Stetsenko (@stetsenko_s) 5 ноября 2018 г.
Напомним, решение назвать мост в честь украинского диссидента было принято в мае. От этого моста также берет свое начало улица Украинская в Праге.
5 ноября 1968 года на Крещатике в Киеве Макух совершил акт самосожжения в знак протеста против коммунистической тоталитарной системы, колониального положения Украины, политики русификации и агрессии СССР против Чехословакии.
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