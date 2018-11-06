06 ноября 2018, вторник

В Праге открыли пешеходный мост в честь украинского диссидента

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На мосту установили памятную табличку в честь украинца
Фото: Embassy of Ukraine in Prague via Facebook

На мосту установили памятную табличку в честь украинца

В чешской Праге официально открыли пешеходный мост через реку Ботич в районе Вршовице в честь украинского диссидента и борца за свободу Василия Макуха.

Как сообщили в Посольстве Украины в Чехии, также на мосту установили памятную табличку.

В честь события на мосту прозвучали украинский и чешский гимны.

Напомним, решение назвать мост в честь украинского диссидента было принято в мае. От этого моста также берет свое начало улица Украинская в Праге.

5 ноября 1968 года на Крещатике в Киеве Макух совершил акт самосожжения в знак протеста против коммунистической тоталитарной системы, колониального положения Украины, политики русификации и агрессии СССР против Чехословакии.

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