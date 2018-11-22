22 ноября 2018, четверг

В посольстве уточнили информацию о безвизовом режиме с Таиландом

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Решение о безвизовом режиме с Таиландом еще не вступило в силу

Решение о безвизовом режиме с Таиландом еще не вступило в силу

Посольство Украины в Таиланд сообщило, что тайское правительство действительно приняло решение об отмене визовых требований для украинцев, прибывающих в страну с туристической целью на срок до 30 суток.

В то же время дипломаты подчеркнули, что решение о безвизовом режиме еще не вступило в силу.

"В течение ближайших недель тайской стороной будут выполняться подготовительные мероприятия, необходимые для воплощения этого решения в жизнь. О конкретной дате введения безвизового режима для украинских туристов будем информировать дополнительно", - отметили в посольстве.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что правительство Таиланда ввело безвизовый режим для граждан Украины.

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