В посольстве уточнили информацию о безвизовом режиме с Таиландом

Решение о безвизовом режиме с Таиландом еще не вступило в силу

Посольство Украины в Таиланд сообщило, что тайское правительство действительно приняло решение об отмене визовых требований для украинцев, прибывающих в страну с туристической целью на срок до 30 суток.

В то же время дипломаты подчеркнули, что решение о безвизовом режиме еще не вступило в силу.

"В течение ближайших недель тайской стороной будут выполняться подготовительные мероприятия, необходимые для воплощения этого решения в жизнь. О конкретной дате введения безвизового режима для украинских туристов будем информировать дополнительно", - отметили в посольстве.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что правительство Таиланда ввело безвизовый режим для граждан Украины.