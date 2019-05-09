В посольстве Дании в Киеве удерживают 2-летнего ребенка, Климкин призвал дипломатов "поступить по-человечески"
В посольстве Дании в Киеве удерживают двухлетнего мальчика из Запорожья, его мама Анастасия Могенсен восьмые сутки добивается встречи с сыном под зданием дипломатического ведомства.
3 мая Анастасия, гражданка Украины, заявила о похищении сына его отцом, гражданином Дании.
В полиции Запорожской области сообщили о том, что иностранец увез ребенка в неизвестном направлении.
С этого момента ребенок находится в здании посольства Дании в Киеве.
Как сообщила президент общественного объединения "Всеукраинское объединение - Защита прав матери" Алина Левченко отец планирует вывезти ребенка за границу.
"Мама не имеет доступа к ребенку", - рассказала она.
По словам мамы мальчика, она не видит своего ребенка уже восьмые сутки. Все это время она находится под посольством.
"Он сидит в маленькой комнатке без никаких условий для существования такого маленького ребенка. Поэтому я очень прошу как-то повлиять на посольство или на кого-то, кто может дать мне разрешение забрать ребенка в нормальные условия", - заявила Анастасия.
Правозащитница добавила, что, в посольстве Дании матери ребенка удалось увидеться с бывшим мужем, однако ее до сих пор не пустили к малышу. Кроме того, к мальчику не пустили медработников, которые могли бы оценить состояние ребенка.
На ситуацию отреагировал министр иностранных дел Павел Климкин.
Он заявил, что контактирует с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном.
"Сейчас крайне важно, чтобы датское посольство поступило по-человечески и позволило матери увидеть своего двухлетнего сына, а также допустило к ребенку медиков. Ведь это еще больше подливает масла в огонь и без того сложной ситуации", - написал Климкин.
Он заверил, что ситуация должна сдвинуться с мертвой точки.