В посольстве Дании в Киеве удерживают 2-летнего ребенка, Климкин призвал дипломатов "поступить по-человечески" Вчера, 17:33 4679 Цей матеріал також доступний українською Alina Levchenko/Facebook Мама мальчика требует допустить ее к сыну Alina Levchenko/Facebook

В посольстве Дании в Киеве удерживают двухлетнего мальчика из Запорожья, его мама Анастасия Могенсен восьмые сутки добивается встречи с сыном под зданием дипломатического ведомства.

3 мая Анастасия, гражданка Украины, заявила о похищении сына его отцом, гражданином Дании.

В полиции Запорожской области сообщили о том, что иностранец увез ребенка в неизвестном направлении.

С этого момента ребенок находится в здании посольства Дании в Киеве.

Фото: Alina Levchenko/Facebook

Фото: Alina Levchenko

Как сообщила президент общественного объединения "Всеукраинское объединение - Защита прав матери" Алина Левченко отец планирует вывезти ребенка за границу.

"Мама не имеет доступа к ребенку", - рассказала она.

По словам мамы мальчика, она не видит своего ребенка уже восьмые сутки. Все это время она находится под посольством.

"Он сидит в маленькой комнатке без никаких условий для существования такого маленького ребенка. Поэтому я очень прошу как-то повлиять на посольство или на кого-то, кто может дать мне разрешение забрать ребенка в нормальные условия", - заявила Анастасия.

Правозащитница добавила, что, в посольстве Дании матери ребенка удалось увидеться с бывшим мужем, однако ее до сих пор не пустили к малышу. Кроме того, к мальчику не пустили медработников, которые могли бы оценить состояние ребенка.

На ситуацию отреагировал министр иностранных дел Павел Климкин.

Он заявил, что контактирует с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном.

"Сейчас крайне важно, чтобы датское посольство поступило по-человечески и позволило матери увидеть своего двухлетнего сына, а также допустило к ребенку медиков. Ведь это еще больше подливает масла в огонь и без того сложной ситуации", - написал Климкин.

Он заверил, что ситуация должна сдвинуться с мертвой точки.