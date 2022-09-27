В последние дни обстрелы Запорожской АЭС участились — МАГАТЭ 27 сентября, 22:08 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В последние дни участились обстрелы Запорожской АЭС. В результате ударов в одном из машинных залов были выбиты стекла.

Об этом говорится в отчете МАГАТЭ.

Эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщили, что обстрел произошел вчера около 17 часов в районе распределительного устройства в нескольких сотнях метров от станционного учебного центра.

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Сегодня в 8:00 два взрыва произошли возле канала, по которому вода из резервуара поступает на станцию ​​для ее системы охлаждения, важнейшего элемента ядерной безопасности. Повреждений конструкций и оборудования станции нет, но разбиты окна машинного зала 2-го энергоблока.

Обстрелы Запорожской АЭС возобновились после нескольких дней относительной тишины. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что увеличившиеся обстрелы в который раз подчеркивают необходимость создания вокруг станции зоны ядерной безопасности и охраны.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.