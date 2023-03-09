В последнее время РФ не использует воздушное пространство Беларуси для атак по Украине — Игнат 9 марта, 23:55 Дым в Киеве после российского удара 9 марта (Фото:REUTERS/Stringer)

В последнее время Россия не использует воздушное пространство Беларуси для атак по Украине.

Об этом сказал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Из Беларуси несколько месяцев назад были пуски шахедов, по Днепру они шли на Киевщину, их сбивали. Сейчас Беларусь, ее воздушное пространство не используется. Даже для тех же ударов ракетами С-300, С-400. Поэтому сегодня имеем запуски из Рязанской области, также с восточного, южного направления», — сказал Игнат.

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По данным ГУР МОУ, в ближайшие дни оккупанты планируют масштабную провокацию на украинско-белорусской границе, в ходе которой предусматривается угроза разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения Беларуси. Организация освещения событий поручена российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

В ночь на 9 марта Россия провела новый массированный обстрел Украины, используя ракеты разных типов и дроны Shahed. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

