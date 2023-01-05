В Крыму снова раздались взрывы, оккупанты сообщают о работе ПВО на востоке полуострова 5 января, 02:34 Взрывы раздались в поселке Нижнегорское (Фото:Google Maps)

В ночь на четверг, 5 января, на востоке временно оккупированного Крыма прогремели взрывы.

Местные жители сообщили о взрывах в поселке Нижнегорское на востоке полуострова.

Гауляйтеры Крыма заявили, что на полуострове работала ПВО, которая "сбила дроны".

Вечером в среду, 4 января, на мысе Фиолент у оккупированного Севастополя в Крыму прогремели взрывы.

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Местные паблики сообщили, что после взрывов начался пожар.