В Крыму снова раздались взрывы, оккупанты сообщают о работе ПВО на востоке полуострова

5 января, 02:34
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Взрывы раздались в поселке Нижнегорское (Фото:Google Maps)

Взрывы раздались в поселке Нижнегорское (Фото:Google Maps)

В ночь на четверг, 5 января, на востоке временно оккупированного Крыма прогремели взрывы.

Местные жители сообщили о взрывах в поселке Нижнегорское на востоке полуострова.

Гауляйтеры Крыма заявили, что на полуострове работала ПВО, которая "сбила дроны".

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Вечером в среду, 4 января, на мысе Фиолент у оккупированного Севастополя в Крыму прогремели взрывы.

Видео дня

Местные паблики сообщили, что после взрывов начался пожар.

https://www.youtube.com/watch?v=XV0IA_YbUQ0
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Крым Война в Украине Война России против Украины

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