В порту оккупированного РФ Бердянска прогремел мощный взрыв — соцсети
Что именно произошло в порту Бердянска, пока не известно (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)
В четверг, 2 июня, в соцсетях появились сообщения о мощном взрыве во временно оккупированном РФ Бердянске Запорожской области.
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На обнародованных фото и видео с места происшествия видно, как с территории местного морского порта поднимаются клубы дыма.
Других подробностей по поводу происшествия на данное время нет.
В марте украинские военные нанесли по захваченному ВС РФ порту Бердянска удар, в результате которого был уничтожен большой десантный корабль и склад захватчиков с топливом и боеприпасами.
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