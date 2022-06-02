В порту оккупированного РФ Бердянска прогремел мощный взрыв — соцсети 2 июня, 14:31 Цей матеріал також доступний українською Что именно произошло в порту Бердянска, пока не известно (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

В четверг, 2 июня, в соцсетях появились сообщения о мощном взрыве во временно оккупированном РФ Бердянске Запорожской области.

Война России против Украины — главные события 2 июня

На обнародованных фото и видео с места происшествия видно, как с территории местного морского порта поднимаются клубы дыма.

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Других подробностей по поводу происшествия на данное время нет.

В марте украинские военные нанесли по захваченному ВС РФ порту Бердянска удар, в результате которого был уничтожен большой десантный корабль и склад захватчиков с топливом и боеприпасами.



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