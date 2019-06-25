СБУ обнаружила в порту Южный миллионные хищения Сегодня, 15:59 515 Цей матеріал також доступний українською seafarersjournal.com Чиновники морпорта завладели госсредствами на 2,5 млн гривен seafarersjournal.com

Правоохранители обнаружили миллионные хищения государственных средств должностными лицами Морского торгового порта Южный в Одесской области.

Во время следствия было установлено, что чиновники госпредприятия вносили в реестр неправдивые данные о начислении социальных выплат.

Читайте также: Чиновникам одесского порта Южный сообщили о подозрении в миллионных хищениях

На самом же деле деньги поступали на банковские счета знакомых организаторов незаконной схемы.

Таким образом, в течение 2018−2019 годов злоумышленники завладели бюджетными средствами на 2,5 млн гривен.

Как отмечается, во время обысков по месту работы и проживания фигурантов оперативники обнаружили документы, подтверждающие незаконную деятельность чиновников морпорта.