СБУ обнаружила в порту Южный миллионные хищения
Правоохранители обнаружили миллионные хищения государственных средств должностными лицами Морского торгового порта Южный в Одесской области.
Во время следствия было установлено, что чиновники госпредприятия вносили в реестр неправдивые данные о начислении социальных выплат.
На самом же деле деньги поступали на банковские счета знакомых организаторов незаконной схемы.
Таким образом, в течение 2018−2019 годов злоумышленники завладели бюджетными средствами на 2,5 млн гривен.
Как отмечается, во время обысков по месту работы и проживания фигурантов оперативники обнаружили документы, подтверждающие незаконную деятельность чиновников морпорта.