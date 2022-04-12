Среди моряков есть украинцы. В порту Мариуполя оккупанты захватили в плен экипаж судна под флагом Либерии — Денисова

12 апреля, 20:45
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Сухогруз Blue Star-1 (Фото:Людмила Денисова/Facebook)

Сухогруз Blue Star-1 (Фото:Людмила Денисова/Facebook)

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Российские оккупанты взяли в заложники экипаж сухогруза Blue Star-1 под флагом Либерии. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

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«На территории Мариупольского морского торгового порта военными РФ были взяты в заложники члены экипажа. 18 моряков, являющихся гражданами Украины, вывезены во временно оккупированный Донецк», — сообщила она в Facebook.

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Денисова уточнила, что сухогруз зашел в порт Мариуполя в конце февраля, где его заблокировали оккупанты. Связь с экипажем была потеряна 25 марта 2022 года, добавила она. По ее данным, из-за нехватки еды экипаж был вынужден перейти на двухразовое питание.

«По предварительной информации, в плену оккупантов могут находиться около 200 членов экипажей нескольких судов, заблокированных российскими оккупантами в порту Мариуполя», — добавила она.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Либерия Война в Украине Судно

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