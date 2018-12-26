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В порту Керчи затонуло российское судно

Сегодня, 09:49
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Скриншот с видео Sander van Hool/YouTube

Никто из экипажа в результате происшествия не пострадал

В ночь на вторник, 25 декабря, у побережья оккупированного РФ Крыма затонул российский буксир РБТ-18.

Как сообщает сайт ПортНьюс, экипаж судна в связи с погодными условиями запросил разрешение на проход в порт Керчи.

Когда к нему для сопровождения был направлен буксир Гандвик, то на месте обнаружилось, что РБТ-18 полузатоплен, а его экипаж уже на причале.

Также отмечается, что подойти к тонущему судну было невозможно из-за сильного ветра и волн в высоту до трех метров и в итоге РБТ-18 полностью затонул.

В результате происшествия никто не пострадал.

Теги:   Судно Керчь Крым

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