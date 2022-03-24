Уничтоженный в Бердянске десантный корабль РФ Орск мог участвовать в оккупации Крыма 24 марта, 12:03 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожили российский десантный корабль (Фото:Скриншот видео Милитарный/YouTube)

Уничтоженный ВСУ в порту Бердянска десантный корабль Черноморского флота РФ Орск мог участвовать в оккупации Крыма.

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Как сообщили в Центре стратегических коммуникаций, об этом еще в январе 2020 года писали волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm.

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«Активисты изучили профили российских военных в социальных сетях, где обнаружили одного из моряков БДК Орск, награжденного медалью За возвращение Крыма. В январе 2020 года волонтеры установили, что командир корабля Сергей Скворцов был награжден медалью за возвращение Крыма», — отметили там.

Утром 24 марта силы Украины уничтожили большой десантный корабль Орск Черноморского флота РФ. После этого российские военные суда сбежали из порта Бердянска. Они получили повреждения и потери среди экипажей (11 раненых, 3 погибших).

Российские пропагандистские СМИ сообщали, что корабль Орск занимался доставкой военной техники.



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