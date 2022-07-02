В порту Бердянска подняли потопленный ВСУ российский БДК Саратов

2 июля, 09:50
Саратов был потоплен в результате ракетного удара, нанесенного ВСУ 24 марта (Фото:ЗАПОРІЖЖЯ.ІНФО)

Саратов был потоплен в результате ракетного удара, нанесенного ВСУ 24 марта (Фото:ЗАПОРІЖЖЯ.ІНФО)

Российские захватчики подняли в порту оккупированного Бердянска потопленный ВСУ большой десантный корабль Саратов Черноморского флота РФ.

Соответствующее фото очевидца было обнародовано в Telegram-канале ЗАПОРІЖЖЯ.ІНФО.

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На нем виден поднятый над водой с помощью крана корпус судна с сильными повреждениями и следами пожара.

Видео дня

Саратов затонул у причала порта в результате ракетного удара украинских войск 24 марта. Еще два российских судна получили повреждения.

Кроме того, в результате пожара были уничтожены запасы топлива оккупантов объемом около 3 тысяч тонн.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Корабль Запорожская область Бердянск Черноморский флот РФ Порт Война России против Украины

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