В порту Бердянска подняли потопленный ВСУ российский БДК Саратов 2 июля, 09:50 Саратов был потоплен в результате ракетного удара, нанесенного ВСУ 24 марта (Фото:ЗАПОРІЖЖЯ.ІНФО)

Российские захватчики подняли в порту оккупированного Бердянска потопленный ВСУ большой десантный корабль Саратов Черноморского флота РФ.

Соответствующее фото очевидца было обнародовано в Telegram-канале ЗАПОРІЖЖЯ.ІНФО.

На нем виден поднятый над водой с помощью крана корпус судна с сильными повреждениями и следами пожара.

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Саратов затонул у причала порта в результате ракетного удара украинских войск 24 марта. Еще два российских судна получили повреждения.

Кроме того, в результате пожара были уничтожены запасы топлива оккупантов объемом около 3 тысяч тонн.

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