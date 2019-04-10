В порт Одессы прибыли несколько десятков военных внедорожников HMMWV из США - фото
В среду, 10
апреля, в Одесский порт прибыло судно Sea Amazon с партией американский военных
внедорожников HMMWV (Хамви).
Как сообщает
Думская, речь идет о 15 санитарных машинах и 20 боевых.
При этом
отмечается, что это уже третья партия HMMWV, которую США передали Украине с
начала российского вторжения.
Таким образом, всего американские партнеры передали в распоряжение ВСУ до 300 военных машин.
Напомним, что первая партия американских вездеходов прибыла в Украину в 2015 году.