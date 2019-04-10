В порт Одессы прибыли несколько десятков военных внедорожников HMMWV из США - фото Сегодня, 18:00 673 Цей матеріал також доступний українською Думская США уже передали Украине около 300 Хамви Думская

В среду, 10 апреля, в Одесский порт прибыло судно Sea Amazon с партией американский военных внедорожников HMMWV (Хамви).

Как сообщает Думская, речь идет о 15 санитарных машинах и 20 боевых.

Фото: Думская

При этом отмечается, что это уже третья партия HMMWV, которую США передали Украине с начала российского вторжения.

Таким образом, всего американские партнеры передали в распоряжение ВСУ до 300 военных машин.

Напомним, что первая партия американских вездеходов прибыла в Украину в 2015 году.