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В порт Одессы прибыли несколько десятков военных внедорожников HMMWV из США - фото

Сегодня, 18:00
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В порт Одессы прибыли несколько десятков военных внедорожников HMMWV из США - фото - фото

Думская

США уже передали Украине около 300 Хамви

В среду, 10 апреля, в Одесский порт прибыло судно Sea Amazon с партией американский военных внедорожников HMMWV (Хамви).

Как сообщает Думская, речь идет о 15 санитарных машинах и 20 боевых.

Фото: Думская

При этом отмечается, что это уже третья партия HMMWV, которую США передали Украине с начала российского вторжения. 

Таким образом, всего американские партнеры передали в распоряжение ВСУ до 300 военных машин.

Напомним, что первая партия американских вездеходов прибыла в Украину в 2015 году.

Теги:   США Вооружение Военная техника Хамви Одесса

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