В помещении завода, горевшего в центре Киева, находится новый канал Мураева - СМИ

В здании Киевского электротехнического завода Транссигнал, в котором 15 октября произошел пожар, находится помещение нового телеканала внефракционного народного депутата Евгения Мураева.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Мураев подтвердил информацию журналистам издания.

"Да, здесь находится мой новый канал. Помещение арендуем, это бывший завод. Мы не знаем, что случилось, но рукописи не горят", - сказал он.

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Напомним, в понедельник, 15 октября, на территории завода Транссигнал на улице Жилянской в Киеве произошел пожар. По предварительной информации, никто из работников не пострадал. Причину проишествия выясняют.