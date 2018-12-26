В Полтавскую область закроют въезд для всех видов транспорта из-за пробок и снегопада Сегодня, 13:28 1141 Цей матеріал також доступний українською Фото: Служба автомобильных дорог в Полтавской области Движение на дорогах в Полтавской области затруднено

Въезд в Полтавскую область будет закрыт для всех видов транспорта с 14.00 среды, 26 декабря.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог в регионе, такие меры приняты из-за пробок и сложных погодных условий.

В настоящее время пробки ликвидированы на автомобильной дороге Р-42 Лубны-Миргород-Опошня и Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчуг.

Сложная ситуация сохраняется на автодороге М-03 Киев-Харьков и на Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь.

Напомним, Украину накрыли метели и снегопады. Из-за этого на дорогах в ряде областей были введены ограничения движения транспорта. Ухудшение погодных условий ожидается и в четверг, 27 декабря.