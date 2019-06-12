В Полтавской области загорелся автобус с пассажирами — фото
Вчера, 23:52
В селе Оленевка Полтавской области во время движения загорелся маршрутный автобус.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Загорелся автобус сообщением Горишни Плавни — Кобеляки.
Случай произошел в среду, 12 июня около 13:00. В автобусе ехали 25 пассажиров. Все они успели покинуть салон и отойти на безопасное расстояние.
Фото: Нацполиция
Обошлось без пострадавших.
Предварительная версия происшествия — замыкание электропроводки.