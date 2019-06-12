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В Полтавской области загорелся автобус с пассажирами — фото

Вчера, 23:52
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В Полтавской области загорелся автобус с пассажирами — фото - фото

Пресс-служба полиции

В автобусе находились 25 пассажиров

В селе Оленевка Полтавской области во время движения загорелся маршрутный автобус.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Загорелся автобус сообщением Горишни Плавни — Кобеляки.

Случай произошел в среду, 12 июня около 13:00. В автобусе ехали 25 пассажиров. Все они успели покинуть салон и отойти на безопасное расстояние.

Фото: Нацполиция

Обошлось без пострадавших.

Предварительная версия происшествия — замыкание электропроводки.

Теги:   Автобус Полтава

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