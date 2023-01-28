В Полтавской области автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, трое погибших, есть травмированые

28 января, 19:31
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В Полтавской области микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие (Фото:Патрульная полиция Полтавской области/Facebook)

В Полтавской области микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие (Фото:Патрульная полиция Полтавской области/Facebook)

В Полтавской области на 179 км автодороги М-03 Киев — Харьков — Довжанский произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Полтавской области в Facebook.

Как пишет Суспільне, авария с участием микроавтобуса произошла в Лубенском районе.

Число погибших в аварии возросло до трех человек. Еще один пассажир скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, сообщила пресс-секретарь Лубенского райотдела полиции Юлия Кваша.

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Как сообщил изданию представитель полиции Полтавской области Павел Сипитый, погибли водитель и один пассажир микроавтобуса, еще восемь — травмированы.

Авария произошла 28 января около 16:00 вблизи села Ивановка Лубенской общины. Столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и грузовик MAN. На месте работает следственно-оперативная группа, рассказала Общественному пресс-секретарю Лубенского райотдела полиции Юлия Кваша.

На трассе Киев — Харьков в Лубенском районе из-за аварии перекрыто движение транспорта в направлении Киева. Патрульные на месте происшествия регулируют движение.

https://www.facebook.com/poltavapolice/posts/pfbid0rTGzPiE7mQmYms1GGXqoeYLE7ArreDBbSNEJVMGJU12eo8sK6HaRmKQefwP1xQGVl
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   ДТП Полтавская область Полиция Патрульная служба Пострадавшие

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