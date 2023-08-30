Суд в Полтавской области оправдал военнообязанного: в приговоре Минобороны назвали «частной компанией», а законы — «авторским сочинением» 30 августа, 14:54 Суд в Полтавской области оправдал военнообязанного, который дважды не явился в военкомат по повестке (Фото:Unsplash+)

Зиньковский районный суд Полтавской области оправдал военнообязанного, который дважды не явился по повестке в военкомат. В приговоре суда Минобороны и Кабмин называют «частными компаниями», а законы о военном положении и мобилизации — «авторскими сочинениями».

Об этом пишет Громадське со ссылкой на приговор суда от 23 августа.

В документе говорится, что в конце прошлого года военно-врачебная комиссия признала военнообязанного мужчину пригодным к службе в Вооруженных силах Украины во время мобилизации.

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Мужчине вручили две повестки с требованием явиться на военную службу, это произошло в январе и марте текущего года. Он дважды проигнорировал эти вызовы и не явился в военкомат, хотя и был предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от призыва.

Во время рассмотрения дела военнообязанный признал свою вину наполовину. Он рассказал, что во время прохождения ВВК один из врачей написал вывод, что он пригоден к военной службе. Мужчина утверждает, что у него плоскостопие, но сотрудники врачебной комиссии и ТЦК якобы не отреагировали на этот факт.

В рассмотрении дела говорится, что военнообязанному не предоставили ни оригинал повестки или расписки о ее получении, ни приказ об объявленной всеобщей мобилизации, ни информацию о пребывании военнообязанного на учете или копии заключения ВВК. По итогам рассмотрения дела судья признал мужчину невиновным.

Минобороны и Кабмин суд назвал «частными компаниями» из-за того, что у структур есть идентификационный код юридического лица.

Фото: Скриншот reyestr.court.gov.ua

Также указывается, что украинское правительство якобы «принадлежит частной иностранной компании Dun & Bradstreet».

Фото: Скриншот reyestr.court.gov.ua

Законы о мобилизации и военном положении названы «авторскими сочинениями» и такими, которые якобы не имеют законной силы.

Фото: Скриншот reyestr.court.gov.ua

Военное положение в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России. Тогда же была объявлена общая мобилизация.

Во время общей мобилизации призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из военного учета.