В Полтавской области сокращают комендантский час — ОВА

9 апреля, 18:36
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Комендантский час будет оканчиваться в 5 утра (Фото:Служба безопасности Украины)

Комендантский час будет оканчиваться в 5 утра (Фото:Служба безопасности Украины)

В Полтавской области сокращают продолжительность комендантского часа. С 10 апреля он будет заканчиваться в 05:00.

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Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

«Сокращаем время комендантского часа. С завтрашнего дня, с 10 апреля, по всей Полтавской области комендантский час будет длиться с 21:00 до 05:00», — написал он.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Комендантский час Полтавская область

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