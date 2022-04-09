В Полтавской области сокращают комендантский час — ОВА 9 апреля, 18:36 Цей матеріал також доступний українською Комендантский час будет оканчиваться в 5 утра (Фото:Служба безопасности Украины)

В Полтавской области сокращают продолжительность комендантского часа. С 10 апреля он будет заканчиваться в 05:00.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

«Сокращаем время комендантского часа. С завтрашнего дня, с 10 апреля, по всей Полтавской области комендантский час будет длиться с 21:00 до 05:00», — написал он.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.