В Полтавской области сокращают комендантский час — ОВА
Комендантский час будет оканчиваться в 5 утра (Фото:Служба безопасности Украины)
В Полтавской области сокращают продолжительность комендантского часа. С 10 апреля он будет заканчиваться в 05:00.
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Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
«Сокращаем время комендантского часа. С завтрашнего дня, с 10 апреля, по всей Полтавской области комендантский час будет длиться с 21:00 до 05:00», — написал он.
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